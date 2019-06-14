شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب مهندسي الغربية المستقيل يدلي بصوته في انتخابات النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور محمد ضبعون، رئيس نقابة المهندسين السابق بالغربية (المُستقيل)، بصوته في المقر الانتخابي الأول للانتخابات بمقر النقابة بطنطا، حيث تجرى الانتخابات بعد الاستقالة التي تقدم بها مؤخرا.

وأكد أحمد السيد، رئيس لجنة الانتخابات، أنه تم نشر قاعدة البيانات واللينك الخاص بالاستعلام للناخبين قبل اسبوع من اجراء الانتخابات على موقع النقابة العامة، والنقابة الفرعية وذلك تسهيلا على المهندسين، لمعرفة لجانهم وارقامهم بالكشوف والمقر الانتخابي، مشددا على انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدعوة الناخبين.

وتجري الانتخابات في مقر النقابة بطنطا ونادي المهندسين بالمحلة الكبرى.