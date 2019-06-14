شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تناقش أوجه دعم القطاع الاجتماعي في الجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والسفيرة هيفاء أبوغزالة، مساعد الأمين العام للجامعة العربية، اجتماعا مع مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ورئيس المكتب العربي بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مساعد رئيس الـ«undp»، لمناقشه أوجه دعم القطاع الاجتماعي في الجامعة العربية، خاصة المركز العربي لدراسات الفقر الذي تقرر إقامته في عمان بالأردن.

كما ناقش الاجتماع متابعة بناء القدرات وتحفيز الموارد المالية والتنسيق مع القطاع الاجتماعي في الجامعة، فضلا عن التحضير بعقد اجتماع لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع وزراء الشؤون الاجتماعية بالتزامن مع الدورة القادمة للمجلس الذي ترأس مكتبه التنفيذي الوزيرة غادة والي.