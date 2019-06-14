خلال يوم.. ضبط 209 قطعة سلاح وتنفيذ 79 ألف حكما قضائيا بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية توجيه الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، في جميع محافظات الجمهورية
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 209 قطعة سلاح ناري بحوزة 187 متهم، شملت "17 "بندقية آلية، و"38" بندقية خرطوش، و "17" طبنجة "136"، فرد محلي "303"، طلقة مختلفة الأعيرة "20" خزينة متنوعة، "228" قطعة سلاح أبيض.
وأثمرت الجهود عن تنفيذ "79625" حكم قضائي متنوع لفرض مزيد من الحالة الأمنية وتنفيذ أحكام القضاء، وتم تنفيذ "337" حكم جناية،"23575" حكم حبس جزئي،"4206" حكم حبس مستأنف، "41645" حكم غرامة،"9862" حكم مخالفة.
تحررت المحضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.
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