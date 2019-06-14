ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو هيروين وسلاح آلي بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات، وذلك أثناء استقلاله سيارة، حيث ضبط بحوزته سلاح نارى "بندقية آلية"، و 10 طلقات، وكمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو، ومبلغ 1720 جنيه، وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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