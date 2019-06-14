ضبط المتهمين بسرقة كابلات كهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص وراء سرقة كابلات كهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة المقطم.

الواقعة بدأت حال مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الهضبة الوسطى، فضبطت 3 أشخاص بينهم سائق وذلك حال استقلالهم سيارة قيادة الثالث ويعمل عليها كسائق، وبحوزتهم "فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار، سلاح أبيض "مطواة"، 3 لفافات من الكابلات الكهربائية بإجمالي طول 30 متر، جوال بداخله مقص حديدي وزراديه و2 أجنة حديدية".

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة الكابلات الكهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع وحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وباستدعاء "حارس العقار تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.