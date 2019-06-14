ضبط سائق وبحوزته أوراق وجوازات سفر مزورة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، سائقا بالمنيا وبحوزته أوراق رسمية وجوازات سفر مزورة بقصد استخدامها للتنقل من وإلى إحدى الدول العربية.

وتوصلت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا- سبق اتهامه في قضية "جرائم اقتصادية") بالتزوير في شهادة ميلاده بانتحال اسم وصفة شخص آخر، واستخدام تلك الشهادة في استخراج "جواز سفر" خاص بإحدى الدول العربية، لاستخدامه في السفر من وإلى ذات الدولة.

وعقـب تقنيـن الإجـراءات وبالتنسيـق مـع مديريــة أمــن المنيـــا تـم ضبطـه وعُثـر بحوزته على (7جوازات سفر سارية ومنتهية "إثنين منهم بالاسم المنتحل" - وثيقة سفر مؤقتة لذات الدولة بالاسم المنتحل وجواز سفر مصري لسيدة يفيد بأنها زوجته بالاسم المنتحل- 4جوازات سفر أخرى تحمل أسماء أبناءه بالاسم المنتحل- وثيقة تصادق على الزواج صادرة من ذات الدولة المشار إليها).

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كما تم ضبط سيارة تحمل تصريح مؤقت مُثبت بها المالك بالاسم المنتحل-مبالغ مالية –2رخصة قيادة أحدهما بالاسم المنتحل).

وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير شهادة ميلاد بالاسم المنتحل ليثبت على غير الحقيقة قرابته من أحد أبناء ذات القرية مصري يحمل جنسية إحدى الدول العربية (متوفى في غضون عام 2010) مدعيًا لسلطات الدولة المشار إليها أنه نجل شقيق المتوفى، وذلك بالاشتراك مع أحد الأشخاص (يحمل جنسية ذات الدولة "جارى تحديده") مقابل مبلغ مالي، للاستفادة من مميزات الجنسية في التنقل بين الدولتين، مما مكنه من استخراج جوازات السفر والحصول على الجنسية وذويه.

وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.