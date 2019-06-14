ضبط مسجل خطر تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن القاهرة، مسجل خطر تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه وبتفتيش مسكنه، عثر على " 71 بصمة أختام شعار الجمهورية "مقلدين" منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة، 12 بصمة أكلاشيه منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة، كمية من المستندات والمحررات الرسمية خالية البيانات منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة، وممهورة بشعار الجمهورية، جميعهم مقلدين، الأدوات المستخدمة في تزوير المضبوطات، كمية من أوراق الكربون المستخدمة في صناعة الأختام الكربونية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه باصطناع هذه الأختام والاكلاشيهات، بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت التحقيق.