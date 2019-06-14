القبض على المتهمان بسرقة سيارة تابعة لأحد البنوك بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، على المتهمان بسرقة سيارة تابعة لأحد البنوك بمصر القديمة وكشف غموض الواقعة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بسرقة سيارة بالإكراه تابعة لأحد البنوك، حال توقف قائدها بالطريق الدائري بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين مقيمان بالقليوبية وعاطل مقيم بالشرقية سبق اتهامهم في عدد من القضايا الجنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائقين حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافا بالتصرف في السيارة بالبيع لدى عميلهم المقيم بالإسماعيلية، وباستهدافه تبين عدم تواجده، وأمكن ضبط السيارة المستولى عليها، وجاري ضبط المتهم الهارب والعميل.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة للتحقيق.