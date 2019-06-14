ضبط 122 هاربا من أحكام قضائية بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أعدت فرقة الطالبية والعمرانية بقطاع غرب الجيزة حملة بشارع مستشفى الصدر دائرة قسم العمرانية. أسفرت الحملة التي ترأسها المقدم محمد غراب وكيل الفرقة عن ضبط 24 مسجل خطر و3 قطع سلاح أبيض وتنفيذ 122 حكما قضائيا متنوعا بالإضافة إلى ضبط متهما بالاتجار في المخدرات. Advertisements كما تم حجز 3 دراجات نارية مخالفة، ورفع 321 حالة تعد على الطريق العام أبرزها 132 كرسيا، "غُرزة شاي"، 50 عرش خشب و30 "طقطوقة". شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق ورجال الحماية المدنية. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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