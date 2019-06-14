"يُديره هارب من 20 سنة سجن".. ضبط مصنع لإنتاج أقراص الإكستاسي المخدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

‏‫نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بإنشاء مصنعا لإنتاج أقراص الإكستاسي المخدر في الإسكندرية.

كانت البداية عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدى السمري مساعد وزير الداخلية؛ قيام (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، ومحكوم عليه غيابياً في قضيتي مخدرات بالسجن 20 سنة)؛ تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة التخليقية وخاصةً مخدر الإكستاسي ومحاولته تصنيع ذلك المخدر مستخدماً مكبس بدائي الصنع متخذاً من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي لترويج تلك المواد على متعاطيها من الشباب وخاصةً بالحفلات التي تقام خلال موسم الصيف ، وأمكن رصده والوقوف على نشاطه .

وعقب تقنين الإجراءات تم التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية بأشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تم ضبط المتهم اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وبتفتيش شخصه ومسكنه عن ضبط مكبس لتصنيع أقراص الإكستاسي بمشتملات، 11 اسطمبات حديدية وقوالب مختلفة الأحجام والأشكال "تستخدم في كبس الأقراص المخدرة"، كمية لمادة (إم. دي . إم. إيه) المخدرة وزنت 20 جرام "المادة الفعالة لتصنيع مخدر الإكستاسى"، كمية كبيرة لمساحيق مختلفة الألوان خاصة بتصنيع الأقراص المخدرة .

Advertisements

كما عثر على كمية لمادة (دي . إم. تي) المخدرة وزنت 17جرام، (76) زجاجة مخدرة لعقار "كيتامين" ، (6500) 6 آلأف وخمسمائة قرص مخدر لعقار "كبتاجون" ، (400) أربعمائة قرص مخدر لعقار إكستاسي "خبوط" ، (299) طابع مخدر لعقار "إل . إس . دي" ، كمية لمخدر الكوكايين وزنت 5 جرام ، 10 أقراص مخدر لعقار "ترامادول" .

كما عثر مبالغ مالية قدرها (503,300 الف جنيه)، 1609 دولار أمريكي، 200 يورو، 250 جنيه إسترلينيي، هاتف محمول – ميزان ديجيتال، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بما أكدته التحريات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.