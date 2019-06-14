ريم الحسيني مديرًا للمكتب الفني برئاسة الوطنية للإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي: أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا بتكليف ريم الحسيني للقيام بمهام مدير عام المكتب الفني برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام. وكانت ريم الحسيني، تشغل وظيفة مدير إدارة المعلومات بالوطنية للإعلام.

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