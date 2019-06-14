محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن زوجة الكاتب الصحفي الراحل حسين قدري، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق، استقرت على دفن جثمانه في لندن باعتبار أنه ليس لديه أبناء في مصر، وكونه من أكبر أعضاء الجالية المصرية في لندن.
وقال يونس لمصراوي، اليوم الجمعة، إن دفنه سيتم خلال 3 أيام لحين إنهاء كافة إجراءات الدفن في لندن، وكذلك لحين إنهاء إجراءات استخراج جثمانه من المستشفى.
وأوضح أنه تم حل أزمة احتجاز جثمان الكاتب الراحل بعد أن خاطب عددًا من الصحفيين المقيمين هناك للتواجد مع زوجته التي لم تتمكن من إنهاء الإجراءات بسبب كبر سنها وعدم إجادتها للغة الانجليزية.
يذكر أن الكاتب الراحل حسين قدري توفي الاثنين الماضي في أحد مستشفيات لندن عن عمر يناهز ٨٦ عاما بعد أن حقق حلم حياته بالزواج من الأديبة عصمت صادق.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بـ"الصحفيين": دفن جثمان الكاتب حسين قدري في لندن خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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