محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:
اعتمد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب هاني نصيف باخوم، أسقفا للدائرة البطريركية لشؤون الإيبارشية البطريركية على كرسي كاباسا الفخري، متخذا اسم الأنبا باخوم.
وذكرت الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة- في بيان اليوم الجمعة- أنه تم كذلك اعتماد الأب باسيليوس فوزي مطرانا لإيبارشية سوهاج باسم الأنبا باسيليوس.
وولد الأب هاني نصيف واصف باخوم في 4 مايو 1974 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996، والتحق بإكليريكيّة أم الفادي بروما عام 1998، وأنهي بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الجريجورية بروما عام 2002.
وولد الأب باسيليوس فوزي بالمنيا يوم 16 ديسمبر 1956، وأنهى دراساته في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978، وأنهى دراسة الفلسفة واللاهوت بالكلية الإكليريكية بالمعادي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة: بابا الفاتيكان يعتمد رسامة أسقف كاثوليكي بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.