"مُهلة أسبوع".. المترو يكشف عن غرامة الخطأ في عدد محطات المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

قال المهندس إيهاب هلال، مساعد رئيس شركة مترو الأنفاق للخط الثالث، إنه تم إعطاء توجيهات للصرافين والمشرفين ونظار المحطات، بحسن التعامل مع الركاب خاصة مع افتتاح 3 محطات جديدة غدًا السبت، وبدء تطبيق الأسعار الجديدة للتذاكر والتي أعلنت عنها الوزارة أمس الخميس.

كانت وزارة النقل أعلنت، أمس الخميس، رفع أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق، بداية من غد السبت، حيث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد على ذلك فسعر التذكرة عشرة جنيهات.

وأوضح "هلال" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أنه شدد على صرافي التذاكر بضرورة ضبط النفس وحسن التعامل مع الركاب، والاستماع لشكواهم وأسئلتهم والإجابة عنها بكل هدوء، ومعرفة وجهتهم لمساعدتهم في حساب سعر التذكرة.

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وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحدث أخطاء في الأسبوع الأول لتطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار، مضيفًا: "هناك أخطاء مبررة وغير مبررة".

وبشأن التعامل مع هذه الأخطاء، قال المسؤول عن الخط الثالث، إنه وجه بالتسامح مع بعض الأخطاء والتماس العذر خلال الأيام الأولى للزيادة، وافتراض حسن النية في بعض الحالات ومنها على سبيل المثال "تجاوز الراكب محطة أو اثنتين بزيادة على سعر التذكرة التي يحملها، أو الخطأ في احتساب عدد المحطات".

وتابع: "لكن هناك أخطاء غير مقبولة، مثل تجاوز راكب منطقة بالكامل وليس محطة أو اثنتين".

وشدد أنه في هذه الحالة سيتم تطبيق الغرامة على الراكب، والتي تبلغ 50 جنيهًا، أو تحرير محضر.