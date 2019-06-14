"الإفتاء": التعامل بين مراكز الأشعة والأطباء مقابل عمولات "غير جائز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية.

وأوضحت "الإفتاء" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، أنه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة فى نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له فى علاجه وأحفظ له فى ماله.

وتابعت:"لا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته فى ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا، لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ" رواه الإمام أحمد".