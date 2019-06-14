أخبار مصر | محافظ الجيزة: إصلاح الأسوار الحديدية لكوبري مصر أسيوط بالحوامدية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: إصلاح الأسوار الحديدية لكوبري مصر أسيوط بالحوامدية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت محافظة الجيزة، شكاوى المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" بوجود أجزاء متهالكة بالسور الحديدي لكوبري مصر أسيوط بنطاق مدينة الحوامدية.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مدينة الحوامدية بإصلاح سور الكوبري الحديدي، بالطريق؛ استجابة لمطالب المواطنين وحفاظا على حياة مستخدمية.

كما تلقت المحافظة، شكاوى المواطنين بشأن وجود تهالك في بعض الباكيات بكوبري الساحل باتجاه شارع الوحدة بإمبابة بشمال الجيزة بالإضافة إلى ضعف الإضاءة في أثناء الفترات المسائية ما تعرض حياة المواطنين المترددين على الكوبري للخطر.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق ورئيس مدينة الجيزة برفع كفاءة كوبري الساحل وإصلاح أي أجزاء متهالكة به والتأكد من مستوى كفاءة الباكيات والفواصل الحديدية الرأضية والأسوار على جانبي الكوبري، حفاظا على حياة المواطنين وتجنباً لحدوث أي مشكلات مستقبلية به.

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كما وجه المحافظ، برفع كفاءة الإنارة بالكوبري ومراجعة وصيانة عاجلة للأعمدة وإصلاح المعطل منها، بالإضافة إلى دعمها بكشافات حديثة وذلك تجنبا لحدوث أي حوادث على الكوبري، خاصة وأنه يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم.

واستجابت المحافظة، لمطالب مواطني الهرم، حيث وجه المحافظ، رئيس حي الهرم برفع كفاءة الإنارة، بطريق اللبيني باتجاه مدينة كرداسة وذلك بعد الانتهاء من تطوير ورصف الشارع حتى نهايته مؤكدا على ضرورة رفع كفاءة الأنارة بكافه الطرق الرئيسية والتي تشهد كثافات مرورية حفاظا على سلامة المواطنين.

ومن جانب آخر حرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين داخل ديوان عام المحافظة للاستماع الى شكواهم واستدعاء المختصين عن حل المشكله لسرعة حلها، حيث أكد المحافظ أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والاندماج مع مشكلاتهم والسعى نحو حلها.

واطلع المحافظ على أحد المشكلات الخاصه وجود مياه صرف صحى بشارع على عبيد بمنطقة بشتيل بمركز أوسيم.

وقد وجه المحافظ على الفور شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومركز أوسيم بحل المشكلة وإزالة أسباب الشكوى وتم بالفعل حل مشكلة الصرف الصحي بالشارع وتم تمهيده استجابة للمواطنين.