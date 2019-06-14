أخبار مصر | خطيب الجامع الأزهر: الإجازة الصيفية لم تشرع للهو واللعب وإنما لتحصيل الثقافات والخبرات الحياتية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطيب الجامع الأزهر: الإجازة الصيفية لم تشرع للهو واللعب وإنما لتحصيل الثقافات والخبرات الحياتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الأستاذ الدكتور صلاح العادلي، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خطبة الجمعة من الجامع الأزهر والتي تحدث فيها عن كيفية استثمار الإجازة الصيفية للأبناء.

وأكد "العادلي" أن الإجازة الصيفية لم تشرع للَّهو واللعب، ولا لمزاوالة الأنشطة وفقط، وإنما يجب على أولياء الأمور، أن يراقبوا أولادهم وأن يساعدوهم في تنظيم أوقاتهم واستثماره استثمارًا جيدًا؛ حتى نترك للمجتمع أبناء بررة منشئين تنشئة تسهم في رفعة الوطن وتشّرف صاحبها ويسعد به آبائهم وأمهاتهم.

وأضاف أنه أول مايجب على أولياء الأمور فعله تجاه أبنائهم في إجازة الصيف، هو الحرص على حفظ القرآن الكريم، وتعلم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أساسيات العلوم والمعارف مشيرًا إلى أنه على ولي الأمر أن يحرص على أخذ أولاده معه إلى المكان الذي يذهب إليه؛ ليكسبهم من خبرات الحياة وتجاربها، فكما هو معلوم أن العلم يؤخذ من ثلاثة مصادر، المصدر الرباني المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، والمصدرالإنساني والذي يؤخذ من العلماء، والمصدر الثالث وهو خبرات الحياة وتجاربها.

واختتم خطيب الأزهر حديثه بأننا مازلنا نذكر ونحن أطفال وآباؤنا يصطحبوننا إلى الأزهر الشريف، قبلة العلم والعلماء ومركز اتزان الكرة الأرضية كلها؛ لنحِّصل العلم ونستفيد من ثقافاته وعلومه.