أخبار مصر | رئيس لجنة انتخابات "المهندسين" بالغربية: ارتفاع أعداد الناخبين بعد أداء صلاة الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة انتخابات "المهندسين" بالغربية: ارتفاع أعداد الناخبين بعد أداء صلاة الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت انتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، التي تجرى الآن، ارتفاعا في أعداد المهندسين الناخبين بعد أداء صلاة الجمعة.

وفي أثناء تفقده للعملية الانتخابية أشار المهندس أحمد السيد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن العملية الانتخابات تسير على الوجه الأكمل وبكل يسر وذلك نظرا للمراجعة الدقيقة التي تمت لقواعد البيانات والتجهيزات التي سبقت العملية الانتخابية من نشر قاعدة البيانات واللينك الخاص بالاستعلام للناخبين قبل أسبوع من إجراء الانتخابات على موقع النقابة العامة والنقابة الفرعية تسهيلا للمهندسين لمعرفة لجانهم وأرقامهم بالكشوف والمقر الانتخابي.

Advertisements

وأشار إلى أنه تم تقسيم اللجان إلى ستة لجان فرعية منها أربعة فى طنطا بإجمالي 23612 مهندسا لهم حق التصويت ، ولجنتين بالمحلة الكبرى بإجمالي 10604 مهندسا لهم حق التصويت.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات فتحت باب التصويت في العاشرة من صباح اليوم على أن تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.

يذكر أنه في حالة الإعادة ستجرى الانتخابات يوم الجمعة المقبل.