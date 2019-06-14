أخبار مصر | في جولته الجديدة.. مسرح الشارع ببرنامج "2 كفاية" ينطلق غدا السبت من بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في جولته الجديدة.. مسرح الشارع ببرنامج "2 كفاية" ينطلق غدا السبت من بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن مسرح الشارع أحد أدوات برنامج 2 كفاية؛ لمواجهة الزيادة السكانية بين أسر تكافل، سيستهدف في فعالياته الجديدة التي ستنطلق السبت المقبل، 4 محافظات جديدة من المحافظات التي ينفذ بها البرنامج في استهداف جديد لنشر التوعية بخطورة القضية السكانية ورفع وعي الأسر المستفيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة، حيث يعمل البرنامج على الحد من الزيادة السكانية بين 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 12 عرضا على مستوى 6 محافظات حيث لاقت تلك العروض ترحيبا واسعا.

ومن جانبها أوضحت راندة فارس، منسقة برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن العروض في مرحلتها الثانية ستجوب 4 محافظات وهى محافظات بنى سويف والفيوم والبحيرة والجيزة بواقع 8 عروض، حيث سينفذ عرضين بكل محافظة وذلك خلال الفترة من ١٥– ٢١ يونيو الجارى وذلك في اطار كوميدي خفيف جذاب يعمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، حيث تنفذ العروض في قلب القرى التي يعمل بها المشروع ويقوم بها طلبة المعهد العالى للفنون المسرحية ووزارة الثقافة.

وأضافت أن مسرح الشارع في مرحلته الأولى استطاع أن ينجح فى جذب اهتمام وتوعية أكثر من ٤ آلاف و٥٠٠ مشاهد من خلال 12 عرضا بـ6 محافظات المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان وان المرحلة الثانية ستجوب مراكز المحافظات، حيث ستتم فى محافظة بنى سويف بمركزى اهناسيا وببا ثم محافظة الفيوم بمركزى الفيوم وسنورس ثم محافظة البحيرة بايتاى البارود وكوم حمادة نهاية بمحافظة الجيزة والتى ستقدم بها العروض بمركزى العمرانية والوراق.

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وأشارت منسقة برامج السكان والتطوع، ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يعمل بالبرنامج 1271 مثقفة مجتمعية تم تدريبهن خلال ديسمبر 2018 من خلال 47 ورشة عمل.

ويشار إلى أن برنامج 2 كفاية ينفذ في 2257 قرية داخل 119 مركز على مستوى 10 محافظات وهى (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، ويتم بالتعاون مع ٩٢ جمعيه اهليه وبتمويل يصل الي ١٠٠مليون جنية في المحافظات العشر الأكثر فقرا والاعلي خصوبة، إضافة إلى دوره فى تنمية الكوادر البشرية العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى نطاق التنفيذ و تنفيذ حملات توعية محلية وقومية مع رفع كفاءة عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة.