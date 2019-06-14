أخبار مصر | "مصر للطيران" تواصل جسرها الجوي لعودة ضيوف المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تواصل جسرها الجوي لعودة ضيوف المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مصر للطيران مشاركتها في المنتدي الأفريقي للمكافحة الفساد، الذي تنظمة هيئة الرقابة الإدارية، حيث يشهد اليوم انطلاق أولى رحلات العودة للسادة ضيوف المنتدي من المشاركين من مختلف الدول الأفريقية ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وتسير الشركة اليوم ٨ رحلات من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة لنقل أكثر من ١٠٠٠ راكب من ضيوف الحدث، كما انه من المقرر تسيير ٧ رحلات غداً السبت ١٥ يونيو ٢٠١٩.

وكما يستمر فريق عمل مصر للطيران بالتواجد بمقر المنتدى لتقديم كافة التسهيلات الخاصة بسفرهم والعديد من الهدايا التذكارية للمشاركين بالحدث.