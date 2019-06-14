أخبار مصر | "ضبعون" يدلي بصوته في انتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبعون" يدلي بصوته في انتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت انتخابات رئيس نقابة المهندسين بالغربية التى تجرى الآن مشاركة الدكتور محمد ضبعون رئيس النقابة السابق، للإدلاء بصوته بالمقر الانتخابي الاول للانتخابات بمقر النقابة بطنطا.

ويذكر أنه تجرى اليوم انتخابات رئاسة نقابة المهندسين بمحافظة الغربية بعد الاستقالة التى تقدم بها رئيس النقابة السابق الدكتور محمد ضبعون.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات منصب رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، منذ قليل، عن بدء الانتخابات على منصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية ، وذلك بين كل من المهندس عادل عطيه، والمهندس عبده الشناوي، والمهندس على بسطويسى، والمهندس فتوح الوردانى، والمهندسة إيناس خاطر، والمهندس حسام طلعت ، والمهندس علاء فهمى.

وأكد المهندس أحمد السيد أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور مناديب المرشحين داخل اللجان، مشيرا إلى أن الانتخابات تجرى فى مقارين الأول بمقر النقابة بطنطا، والثاني بنادي المهندسين بالمحلة الكبرى.