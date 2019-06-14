مصر | غدا.. نظر طعن عبد المنعم أبو الفتوح ونجله وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر طعن عبد المنعم أبو الفتوح ونجله وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة النقض، غدا السبت، الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله و6 آخرين، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وأخرين، على قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها بالإدراج، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، اتهمتهم لإرتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.