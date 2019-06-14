مصر | كهربائي وعاطل يعذبان شقيقهما حتى الموت بالإسماعيلية.. و"الأم" كلمة السر

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ضبط ضباط قطاع الأمن العام، كهربائي وعاطل لقتلهما شقيقهما لاعتياده طلب أموال لشراء مخدرات بالإسماعيلية.

وتلقى مركز شرطة أبو صوير إخطارًا من المستشفى العام بوصول عامل، 33 سنة، مُقيم بدائرة المركز، جثة هامدة إثر إصابته بجروح متفرقة وآثار خنق بالرقبة، وبسؤال والدته ربة منزل، قررت أنها فوجئت بوجود ابنها مُلقى بصالة الشقة جثة هامدة، فقامت بنقله للمستشفى بمساعدة شقيقيه ولا تعلم مُحدث إصابته وأضافت أنه معتاد تعاطي المواد المخدرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقي المجني عليه عاطل، وكهربائي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتعديهما بالضرب عليه بقصد تأديبه لاعتياده طلب مبالغ مالية من والدتهم لشراء المواد المخدرة والتعدي عليها بالضرب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

