مصر | "الكالون" كلمة السر في سرقة مسجل خطر لـ"سخان" من داخل شقة بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكالون" كلمة السر في سرقة مسجل خطر لـ"سخان" من داخل شقة بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على مسجل خطر بعد سرقته "سخان" من داخل شقة بالدرب الأحمر. وتعود الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط مسجل شقي خطر "سرقات عامة" سبق اتهامه فى 43 قضية)، وبحوزته كرتونة بداخلها (سخان كهربائي "مجهول المصدر"- أجنة حديدية)، وبمواجهته اعترف بسرقة السخان من داخل مسكن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.

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