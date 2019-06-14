مصر | بـ"توصيل الأسلاك".. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"توصيل الأسلاك".. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطلين بعد سرقتهم 7 دراجات نارية بمدينة بدر.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر قيام عاطلان، سبق اتهامهما في 10 قضايا متنوعة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بـأسلوب "توصيل الأسلاك"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عملائهما (عاطلان، ميكانيكي "سيئى النية")، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات المستولى عليها واتهموهم بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وكما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.وجارى استهداف باقي عناصر التشكيل داخل البلاد