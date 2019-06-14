مصر | ضبط سائق وبحوزته أوراق وجوازات سفر مزورة في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق وبحوزته أوراق وجوازات سفر مزورة في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث الأموال العامة، سائقا بالمنيا وبحوزته أوراق رسمية وجوازات سفر مزورة بقصد استخدامها للتنقل من وإلى إحدى الدول العربية.

وتوصلت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا- سبق اتهامه في قضية "جرائم اقتصادية") بالتزوير في شهادة ميلاده بانتحال اسم وصفة شخص آخر، واستخدام تلك الشهادة في استخراج "جواز سفر" خاص بإحدى الدول العربية، لاستخدامه في السفر من وإلى ذات الدولة.

وعقـب تقنيـن الإجـراءات وبالتنسيـق مـع مديريــة أمــن المنيـــا تـم ضبطـه وعُثـر بحوزته على (7جوازات سفر سارية ومنتهية "إثنين منهم بالإسم المنتحل" - وثيقة سفر مؤقتة لذات الدولة بالإسم المنتحل وجواز سفر مصرى لسيدة يفيد بأنها زوجته بالإسم المنتحل- 4جوازات سفر أخرى تحمل أسماءأبناءه بالإسم المنتحل- وثيقة تصادق على الزواج صادرة من ذات الدولة المشار إليها).

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كما تم ضبط سيارة تحمل تصريح مؤقت مُثبت بها المالك بالإسم المنتحل-مبالغ مالية –2رخصة قيادة أحدهما بالإسم المنتحل).

وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير شهادة ميلاد بالاسم المنتحل ليثبت على غير الحقيقة قرابته من أحد أبناء ذات القرية مصرى يحمل جنسية إحدى الدول العربية (متوفى فى غضون عام 2010) مدعيًا لسلطات الدولة المشار إليها أنه نجل شقيق المتوفى، وذلك بالاشتراك مع أحد الأشخاص (يحمل جنسية ذات الدولة "جارى تحديده") مقابل مبلغ مالى، للإستفادة من مميزات الجنسية فى التنقل بين الدولتين، مما مكنه من إستخراج جوازات السفر والحصول على الجنسية وذويه.

وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.