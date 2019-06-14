مصر | "خان الأمانة".. ضبط عامل لسرقته 10 آلاف جنيه من داخل محل بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خان الأمانة".. ضبط عامل لسرقته 10 آلاف جنيه من داخل محل بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من كشف غموض واقعة سرقة 10 آلاف جنيه من داخل محل بمنطقة الشروق وتبين أن عامل وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه.

وتلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من مدير وشريك بشركة تجارة الزجاج باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره 10400 جنيه من داخل المحل ملكه الكائن بدائرة القسم، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المحل مقيم بمحافظة بني سويف، أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة المفاتيح المسلمه له والاستيلاء على المبلغ المالي، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.