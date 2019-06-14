مصر | بـ"مكبس بدائي".. سقوط مسجل تخصص في تصنيع مخدر "الإكستاسي" بالإسكندرية

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطل، مواليد، 1988، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، ومحكوم عليه غيابيًا في قضيتي مخدرات بالسجن 20 سنة تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة التخليقية وخاصةً مخدر "الإكستاسي" ومحاولته تصنيع ذلك المخدر مستخدمًا مكبس بدائي الصنع متخذًا من محافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي لترويج تلك المواد على متعاطيها من الشباب وخاصةً بالحفلات التي تقام خلال موسم الصيف، وأمكن رصده والوقوف على نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وتم ضبط المتهم المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، حيث أسفر تفتيش شخصه ومسكنه عن ضبط الأتي: