مصر | بـ"مكبس بدائي".. سقوط مسجل تخصص في تصنيع مخدر "الإكستاسي" بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"مكبس بدائي".. سقوط مسجل تخصص في تصنيع مخدر "الإكستاسي" بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات تم التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وتم ضبط المتهم المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، حيث أسفر تفتيش شخصه ومسكنه عن ضبط الأتي:
مكبس لتصنيع أقراص الإكستاسي بمشتملاته.
عدد 11 إسطمبات حديدية وقوالب مختلفة الأحجام والأشكال "تستخدم فى كبس الأقراص المخدرة".
كمية لمادة إم. دى. إم. إيه المخدرة وزنت 20 جرام "المادة الفعالة لتصنيع مخدر الإكستاسى".
كمية كبيرة لمساحيق مختلفة الألوان خاصة بتصنيع الأقراص المخدرة.
كمية لمادة دى. إم. تى المخدرة وزنت 17جرام.
عدد 76 زجاجة مخدرة لعقار "كيتامين".
عدد 6500 ستة آلاف وخمسمائة قرص مخحدر لعقار "كبتاجون".
عدد 400 أربعمائة قرص مخدر لعقار إكستاسى "خبوط".
عدد 299 طابع مخدر لعقار "إل. إس. دى".
كمية لمخدر الكوكايين وزنت 5 جرام.
عدد 10 قرص مخدر لعقار "ترامادول".
مبالغ مالية قدرها 503،300 خمسمائة وثلاثة ألف وثلاثمائة جنيه مصرى.
160 دولار أمريكى- 200 يورو – 250 جنيه إسترلينى.
هاتف محمول – ميزان ديجيتال.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بما أكدته التحريات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.