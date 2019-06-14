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مصر | بـ"مكبس بدائي".. سقوط مسجل تخصص في تصنيع مخدر "الإكستاسي" بالإسكندرية

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نجحت أجهزة وزارة الدخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد مصنعي المواد المخدرة.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطل، مواليد، 1988، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، ومحكوم عليه غيابيًا في قضيتي مخدرات بالسجن 20 سنة تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة التخليقية وخاصةً مخدر "الإكستاسي" ومحاولته تصنيع ذلك المخدر مستخدمًا مكبس بدائي الصنع متخذًا من محافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي لترويج تلك المواد على متعاطيها من الشباب وخاصةً بالحفلات التي تقام خلال موسم الصيف، وأمكن رصده والوقوف على نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وتم ضبط المتهم المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، حيث أسفر تفتيش شخصه ومسكنه عن ضبط الأتي:


مكبس لتصنيع أقراص الإكستاسي بمشتملاته.
عدد 11 إسطمبات حديدية وقوالب مختلفة الأحجام والأشكال "تستخدم فى كبس الأقراص المخدرة".
كمية لمادة إم. دى. إم. إيه المخدرة وزنت 20 جرام "المادة الفعالة لتصنيع مخدر الإكستاسى".
كمية كبيرة لمساحيق مختلفة الألوان خاصة بتصنيع الأقراص المخدرة.
كمية لمادة دى. إم. تى المخدرة وزنت 17جرام.
عدد 76 زجاجة مخدرة لعقار "كيتامين".
عدد 6500 ستة آلاف وخمسمائة قرص مخحدر لعقار "كبتاجون".
عدد 400 أربعمائة قرص مخدر لعقار إكستاسى "خبوط".
عدد 299 طابع مخدر لعقار "إل. إس. دى".
كمية لمخدر الكوكايين وزنت 5 جرام.
عدد 10 قرص مخدر لعقار "ترامادول".
مبالغ مالية قدرها 503،300 خمسمائة وثلاثة ألف وثلاثمائة جنيه مصرى.
160 دولار أمريكى- 200 يورو – 250 جنيه إسترلينى.
هاتف محمول – ميزان ديجيتال.


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بما أكدته التحريات.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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