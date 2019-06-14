مصر | بـ"كيلو هيروين" و"بندقية آلية".. ضبط تاجر مخدرات في الخانكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كيلو هيروين" و"بندقية آلية".. ضبط تاجر مخدرات في الخانكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عاطل وبحوزته سلاح ناري وذخيرة وكيلو هيروين بالخانكة. تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من ضبط أحد العناصر الإجرامية (عاطل- مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات") حال إستقلاله سيارة "ملكه"، وبحوزته (سلاح ناري "بندقية آلية" بخزينتها عدد 10 طلقات لذات العيار. تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من ضبط أحد العناصر الإجرامية (عاطل- مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات") حال إستقلاله سيارة "ملكه"، وبحوزته (سلاح ناري "بندقية آلية" بخزينتها عدد 10 طلقات لذات العيار. كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالي قدره 1720 جنيه- هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع، المبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه. وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع، المبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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