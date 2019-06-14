مصر | خلال 24 ساعة.. "الأمن العام" يضبط 251 قضية مخدرات و209 قطع أسلحة نارية

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط ضبط 209 قطعة سلاح ناري، 251 قضية مخدرات، 278 دراجة نارية مخالفة، 25954 مخالفة مرورية، 1869 مخالفة مرافق، 40 قضية مصنفات فضلا عن تنفيذ 25954 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت القوات 52 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، 6 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، تشكيل عصابى ضم متهمين إرتكبا حادثين سرقة سيارتين، 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.