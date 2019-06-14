مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات والمتاجر بعين شمس

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات والمتاجر بعين شمس.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط ثلاثة عاطلين سبق إتهام اثنان منهم في قضايا "متاجر، مخدرات، حال استقلالهم سيارة مُبلغ بسرقتها من أحد المواطنين، وبحوزتهم (عدد 3 شاشة LCD "مجهولين المصدر").