مصر | تابعة لـ"بنك".. ضبط سائقين لسرقتهما سيارة في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابعة لـ"بنك".. ضبط سائقين لسرقتهما سيارة في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائقين لسرقتهما سيارة تابعة لأحد البنوك بمصر القديمة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بسرقة سيارة بالإكراه تابعة لأحد البنوك حال توقف قائدها بالطريق الدائري بدائرة القسم، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، سائقَين مقيمان بالقليوبية، عاطل مقيم بالشرقية سبق اتهامهم في عدد من القضايا الجنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائقين حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافا بالتصرف في السيارة بالبيع لدى عميلهم المقيم بالإسماعيلية، وباستهدافه تبين عدم تواجده، وأمكن ضبط السيارة المستولى عليها، وجار ضبط المتهم الهارب والعميل.