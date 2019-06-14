مصر | بـ"مقص" و"أجنة".. سقوط عصابة العاطلين الثلاثة لسرقتهم الكابلات الكهربائية بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"مقص" و"أجنة".. سقوط عصابة العاطلين الثلاثة لسرقتهم الكابلات الكهربائية بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية بالمقطم.

تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المقطم أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم تم ضبط ثلاثة أشخاص عاطل، 45 سنة، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 7 قضايا أخرهم قضية "سلاح ناري" - عاطل، سن 49، ومقيم أسيوط، سبق اتهامه في 7 قضايا أخرهم قضية "سرقة مسكن" -سائق، 37 سنة، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضية "سلاح أبيض.



وجاء حال استقلالهم سيارة قيادة الثالث ويعمل عليها كسائق، وعُثر بحوزتهم على فرد خرطوش عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار - سلاح أبيض "مطواة"، 3 لفافات من الكابلات الكهربائية بإجمالي طول 30 متر - جوال بداخله مقص حديدي وزرادية و2 أجنة حديدية.



وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة الكابلات الكهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع وحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وباستدعاء حارس العقار، 45 سنة، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

