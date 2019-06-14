مصر | مقابل "مبالغ مالية".. سقوط نجار مسلح لتزويره المحررات الرسمية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقابل "مبالغ مالية".. سقوط نجار مسلح لتزويره المحررات الرسمية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات والمستندات الرسمية الحكومية لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، نجار مسلح، سبق اتهامه في عدد 4 قضايا "تزوير بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش مسكنه، عُثر على 71 بصمة أختام شعار الجمهورية "مقلدين" منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة، عدد 12 بصمة أكلاشيه منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة - كمية من المستندات والمحررات الرسمية خالية البيانات منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "جميعهم مقلدين" - عدد من الأدوات المستخدمة في تزوير المضبوطات، كمية من أوراق الكربون المستخدمة في صناعة الأختام الكربونية.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وقيامه باصطناع الأختام والأكلاشيهات بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

