مصر | ضربة جديدة لتجار "الكيف".. ضبط 2 طن "حشيش" و8 ملايين قرص "كبتاجون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة جديدة لتجار "الكيف".. ضبط 2 طن "حشيش" و8 ملايين قرص "كبتاجون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية تم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط الآتي:
عدد 9540 طربة من مخدر الحشيش – بلغ وزنهم 1908 كيلو جرام.
عدد 3،976،000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر
وكما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين من أفراد التشكيل "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية" حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة العبور، وبتطوير مناقشتهما وإجراء التحريات اللاحقة، فقد وردت معلومات تفيد تمكن عناصر التشكيل من تهريب إحدى الحاويات لداخل البلاد عبر ميناء بورسعيد وبداخلها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون مخبأة داخل شحنة "تفاح" ووصولها لمخزن تابع لأفراد التشكيل بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وأمكن رصدها أثناء تهريبها داخل إحدى الشاحنات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة قيادة أحد الاشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول العربية " حال تواجده بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية حيث أسفر التفتيش عن ضبط 4،400،00 أربعة ملايين وأربعمائة ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 144،000،000 مائة وأربعة وأربعون مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
وجار استهداف باقي عناصر التشكيل داخل البلاد.