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مفتى الحوثيين يتطاول على القرآن الكريم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر ميليشيات الحوثى فى انتهاكاتها  ليس بحق اليمنيين فقط بل بحق العرب، و الدين الإسلامى ايضا حيث ظهر مفتى الحوثيين يحيى أبو عوضة على شاشة قناة المسيرة، إحدى القنوات الممولة  من إيران ، متطاولا على القرآن الكريم والذات الإلهية.

وأضاف أبو عوضة، أن "القرآن أصبح كتابا ناقصا"، ويقول الظالمون والمفسدون انهم يستفيدون منه.

ويعد أبو عوضة أحد أبواق طهران كما أنه خريج جامعة إيران للدراسات الإسلامية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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