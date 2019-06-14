شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الحوثيين يتطاول على القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر ميليشيات الحوثى فى انتهاكاتها ليس بحق اليمنيين فقط بل بحق العرب، و الدين الإسلامى ايضا حيث ظهر مفتى الحوثيين يحيى أبو عوضة على شاشة قناة المسيرة، إحدى القنوات الممولة من إيران ، متطاولا على القرآن الكريم والذات الإلهية.

وأضاف أبو عوضة، أن "القرآن أصبح كتابا ناقصا"، ويقول الظالمون والمفسدون انهم يستفيدون منه.

ويعد أبو عوضة أحد أبواق طهران كما أنه خريج جامعة إيران للدراسات الإسلامية.