شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: الإبقاء على تذكرة ذوى الاحتياجات الخاصة بالخط الثالث بـ 50 قرشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا لكافة المناطق الثلاث بالخط الثالث بعد تحريك أسعار تذاكره، حيث أنها تذكرة موحدة يمكن من خلالها استقلال كافة المحطات.

يذكر أن وزارة النقل قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث فقط تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة لتصبح مقسمة إلى ثلاثة مناطق وتبلغ سعر التذكرة داخل الخط الثالث لعدد 9 محطات قيمة 5 جنيهات منطقه أولى، و 16 محطة تبلغ 7 جنيهات منطقه ثانية وعدد أكثر من 16 محطه تبلغ 10 جنيهات منطقة ثالثة وذلك اعتبارا من الغد.

ويعامل ركاب الخطين الأول والثانى للمترو معاملة الخط الثالث فى التسعيرة فى حالة استخدامهم للخط الثالث خلال رحلتهم.