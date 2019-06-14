شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يحمل إيران مسئولية هجمات خليج عمان.. ويؤكد لـ"CNN": نحاول تفادى الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل الجبير، إيران مسئولية الهجمات التى شهدتها منطقة الخليج مؤخراً، مؤكداً أن الجميع فى المنطقة يتجنب ويتفادى اندلاع حرب عدا إيران.

وقال الجبير فى حوار لـ"CNN" : اعتقد أن الجميع يحاول تفادى الحرب سوى إيران ربما، نحن نحاول استخدام الدبلوماسية والعقوبات لدفع إيران إلى القيام بالأمر الصحيح والتوضيح لإيران أن سلوكها غير مقبول".

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وحول تحميل وزير الخارجية الأمريكي لإيران مسؤولية الهجمات الأخيرة على سفينتين في خليج عمان، قال الجبير: "ليس لدينا أي سبب للاختلاف مع وزير الخارجية مايك بومبيو نحن نتفق معه، إيران لديها تاريخ في القيام بمثل هذا ورأيناهم هاجموا أربع ناقلات نفط مؤخرا ورأيناهم يطلقون صواريخ ضد المملكة العربية السعودية عبر الحوثيين ومهاجمة أنابيب نفط ومحطات ضخ في السعودية ورأينا تزويدهم للحوثي بصواريخ باليستية أطلقوا منها أكثر من 225 صاروخا على مدن سعودية".

وتابع الجبير: إيران خطر على المنطقة وعلى العالم كله، والسعودية ستقوم بكل ما يمكنها لحماية مصالحها، وكما قلت سابقا هناك أمران لا نساوم عليهما إيماننا وأمننا وسنقوم بكل ما يلزم لحماية دولتنا وشعبنا".