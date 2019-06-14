شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الاشتراكات الجديدة لمستخدمى الخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل، تحريك أسعار الاشتراكات لمستخدمى الخط الثالث لمترو الأنفاق، ابتداء من غد السبت ،ويرصد الخليج 365 أسعار الاشتراكات كما يلى:

اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما اقرب ثلاثة فئات:

16محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45%، على أن يصبح سعر الاشتراك 230 جنيها بدلاً من 420 جنيها، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 383 قرشا بدلا من 7 جنيهات.

25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 55%، على أن يصبح سعر الاشتراك 270 جنيها بدلاً من 600 جنيها، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 450 قرشا بدلا من 10 جنيهات .

أكثر من 25 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 40%، على أن يصبح سعر الاشتراك 360 جنيها بدلاً من 600 جنيها، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 600 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

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اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة 3 أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب 3 فئات:

16 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 50%، على أن يصبح سعر الاشتراك 630 جنيها بدلاً من 1260 جنيها، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرشا بدلا من 7 جنيهات.

25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 58% على أن يصبح سعر الاشتراك 760 جنيها بدلاً من 1800 جنيها، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

أكثر من 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45%، على أن يصبح سعر الاشتراك 1000 جنيه، بدلاً من 1800 جنيها، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

مع معاملة ركاب الخط الأول والثانى فى حالة استقلال الخط الثالث معاملة الخط الثالث فى أسعار الاشتراكات كما الحال فى أسعار التذاكر.

وناشدت وزارة النقل مستخدمى المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة.