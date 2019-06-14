جامعتا القاهرة والسوربون تجددان اتفاقية منح الدرجة العلمية في الحقوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، تجديد اتفاقية التعاون لمنح الدرجة العلمية المشتركة في ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية ودبلومة الدراسات العليا التي تُمنَح من خلال معهد قانون الأعمال الدولية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي شهدتها قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية بين جامعتي القاهرة وباريس 1 – سوربون، وحضرها ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بمصر، والدكتور جورج حداد رئيس جامعة باريس 1– سوربون، والدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق سرور المدير المصري لمعهد قانون الأعمال الدولية والأستاذ بكلية الحقوق، ومدير المعهد من الجانب الفرنسي، وعدد من الأساتذة بالجامعتين.

وقال الدكتور محمد الخشت، بكلمته خلال الاحتفالية، إن لدي جامعتي القاهرة والسوربون تعاون ثقافي وأكاديمي واسع، يؤكد عمق العلاقات التعليمية والثقافية بين مصر وفرنسا، كما درس الكثير من الأساتذة بجامعة القاهرة في جامعة السوربون، وكذلك درس أساتذة من جامعة السوربون في جامعة القاهرة، معربا عن أمله في زيادة التعاون مع الجامعات الفرنسية في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية.

وأضاف الخشت: "نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة من أكبر جامعات العالم وذات تاريخ عريق".

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وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تعمل عليها الجامعة، وفي مقدمتها، مشروع تطوير العقل المصري الذي يهدف إلى تغيير طرق التفكير لدي الطلاب ولدى المواطن المصري، موضحاً أن هدف الجامعة هو تخريج طالب يؤمن بالعالمية الحقيقية ويعمل على الأفكار التي تتحكم في السلوك، مشيرا إلى أن فرنسا لم تتغير إلا عندما قامت بتغيير طرق التفكير وكان لها دور بارز في تحول البشرية نحو العصر الحديث.

وتابع رئيس جامعة القاهرة: " نتطلع لمزيد من التعاون في الدرجات العلمية المزدوجة في الفرع الدولي لجامعة القاهرة من أجل تخريج طلاب مؤهلين لمجالات المنافسة العالمية، وبخاصة مجالات العلوم الحديثة التي يقوم عليها مستقبل الدول".

من جانبه، قال ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بمصر، إن الاحتفال بمرور 30 عاماً على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية يعد يوماً مهماً بالنسبة لمصر وفرنسا، وهو تعاون مهم يسمح بتبادل الأفكار في الحقوق والتشريعات على الجانبين المصري الفرنسي، قائلاً: "الطلاب قد أحسنوا الاختيار لدراسة الحقوق في هذا المعهد لأن الشهادة التي يحصلون عليها ذات قيمة كبيرة".

وأشار السفير الفرنسي بمصر إلى أن معهد قانون الأعمال الدولية في جامعة القاهرة يعتبر من مظاهر التعاون التعليمي والثقافي الفرنسي المصري، مؤكداً أن فرنسا سوف تستمر في مساندتها لهذا المعهد.

يشار إلى أن معهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة هو ثمرة تعاون مع السوربون بدعم من سفارة فرنسا، ويقدم لطلابه تعليمًا جامعيا باللغة الفرنسية، كما يقوم بإعدادهم لشهادات ليسانس الحقوق الفرنسية والماستر في قانون الأعمال الدولي والأوروبي، إذ يمكن للطلاب بعد إتمام خمسة أعوام دراسية الحصول على ماستر 2 من جامعة باريس 1 بانتيون – سوربون. وبعد أربعة أعوام دراسية، يمكن للطلاب الناطقين بالعربية أيضًا الحصول على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.