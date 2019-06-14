"شائعات".. الحكومة تنفي حرمان أهالي سيناء من الوظائف الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بحرمان أهالي سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها على أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أوضح أن التعيين في الجهات الحكومية يتم وفقًا لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على إصدار إعلان رسمي متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، مُشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى خلق الفُرقة بين المواطنين وإثارة البلبلة بين أبناء محافظة شمال سيناء.

وأكد الجهاز قيامه بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات تفعيلًا لنص المادة "12" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، والذي يعد نظامًا إلكترونيًا يتم الاستناد إليه عند طلب شغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري، والذي يقوم على منظومة إلكترونية دون التدخل البشري، ويتم من خلالها الإعلان المباشر لنتيجة التقييم وترتيب المتقدمين، وتولي من يستحق الوظيفة العامة.

وناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.