الأحد.. وفد برلماني يلتقي المنتخب الوطني قبل انطلاق أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

يعكف الوفد البرلماني المشكل من لجنة الشباب والرياضة، وهيئتي مكتبي لجنتي الشئون الأفريقية والسياحة بمجلس النواب، على الاطمئنان على استعدادات تنظيم مصر بطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.

وحصل الخليج 365 على جدول الزيارات التفقدية للوفد البرلماني، اليوم وحتى الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يزور الوفد اليوم استاد الإسماعيلية، يعقبه لقاء مع المحافظ والقيادات التنفيذية للوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة بشأن البطولة.

ويبدأ الوفد البرلماني زيارة للإسكندرية، غدًا السبتـ حيث يتفقد استاد الإسكندرية، ثم يعقبه لقاء بالمحافظ والقيادات التنفيذية للوقوف على آخر الاستعدادات.

ويستكمل الوفد زيارته الأحد بالمحافظة ذاتها بزيارة مطار برج العرب في الساعات الأولى من الصباح، يعقبها زيارة استاد برج العرب "معسكر المنتخب"، ولقاء لاعبي المنتخب الوطني، وحضور المباراة الودية مع منتخب غينيا.