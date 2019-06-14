أخبار مصر | سمية الألفي: تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لبناء قدرات الإدارة لدور الأيتام والمسنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمية الألفي: تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لبناء قدرات الإدارة لدور الأيتام والمسنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت سمية الألفي، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أنه تم توقيع عقود تمويل مع عدد من الجمعيات الأهلية، لرفع كفاءة مؤسسات دور الأيتام والمسنين، وذلك فى إطار مشروع تطوير مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ودعم مهارات مقدمى الخدمة.

وأضافت في تصريح إلى بوابة "الخليج 365" أنه بموجب العقود الموقعة سيتم بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين فى 159 دار مسنين، و229 دار أيتام فى 10 محافظات وهى "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، سوهاج، قنا، أسيوط، أسوان والأقصر، وذلك وفقًا لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية سيتم تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمي الرعاية وفقًا للحقيبة التدريبية المعيارية التى صممتها وزارة التضامن بالتعاون مع عدة شركاء، كما سيتم تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لبناء قدرات الإدارة لدور الأيتام والمسنين لضمان اعتمادها على نفسها وتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بدورها بالمتابعة الدقيقة وتقييم الأداء من خلال ممثلي المشروع بالوزارة ومديريات التضامن بالمحافظات لتغيير واقع تلك المؤسسات المستهدفة بالتطوير.