أخبار مصر | سمية الألفي: تقديم دعم نقدي "تكافل" لأكثر من 2 مليون أسرة بقيمة 14 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمية الألفي: تقديم دعم نقدي "تكافل" لأكثر من 2 مليون أسرة بقيمة 14 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سمية الألفي، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يتم تقديم دعم نقدي لتكافل وكرامة لأكثر من 2 مليون أسرة بقيمة 14 مليار جنيه، لحماية الأطفال من التسرب من التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، من خلال إلتزام الأسرة بحضور الأبناء للمدرسة بنسبة حضور لاتقل عن 80%.

وأضافت في تصريح إلى "الخليج 365"، أن عدد المستفيدين في الصعيد وصل حتي ٧٢٪ وهو ما يدل على وجود علاقة وثيقة بين عمل الأطفال والفقر، مؤكدة أن الدعم النقدي المصري أصبح من أسرع برامج الدعم نموا في العالم.

وأكدت أن الوزارة تكثف الدعم ومكافحة عمالة الأطفال فى 14 محافظة وهم "الأقصر، الفيوم، البحيرة، المنوفية، الغربية، المنيا، القاهرة، الدقهلية، بورسعيد، الإسماعيلية، القليوبية، السويس، كفر الشيخ، والبحر الأحمر"، تضم أكبر عدد من الأطفال وفقا لأخر أخصائية تمت للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2010، مجلس الوزراء ومنظمة العمل الدولية بإجراء مسح جديد لتحديد عدد الأطفال العاملين في مصر والتى على أساسها يتم تغير الخدمات المقدمة للأسرة.