أخبار مصر | بمنافسة 7 مرشحين.. انطلاق انتخابات المهندسين في الغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمنافسة 7 مرشحين.. انطلاق انتخابات المهندسين في الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات منصب رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، منذ قليل، عن بدء الانتخابات على منصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية، وذلك بين كل من المهندس عادل عطيه، والمهندس عبده الشناوي، والمهندس على بسطويسى، والمهندس فتوح الوردانى، والمهندسة إيناس خاطر، والمهندس حسام طلعت ، والمهندس علاء فهمى.

ومن جانبه صرح المهندس أحمد السيد أن الانتخابات تتم تحت اشراف قضائي كامل وبحضور مناديب المرشحين داخل اللجان. مشيرا الى أن الانتخابات تجرى فى مقارين ،الأول بمقر النقابة بطنطا والثاني بنادي المهندسين بالمحلة الكبرى.