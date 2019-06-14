أخبار مصر | "بوينج" تحتفل مع وفد "مصر للطيران" باستلام طائرة الأحلام الثالثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوينج" تحتفل مع وفد "مصر للطيران" باستلام طائرة الأحلام الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت شركة بوينج العالمية حفل عشاء في ولاية واشنطن ترحيبا بوفد مصر للطيران وشركاء الصناعة، وذلك بمناسبة إنهاء إجراءات استلام الطائرة الجديدة الثالثة من طراز دريملاينرالـ٧٨٧-٩ المعروفة بطائرة الأحلام استعدادا لإقلاعها متجهة إلى القاهرة لتنضم لأسطول الشركة الوطنية غدا السبت.

حضر الحفل مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.

ومن المقرر أن تغادر الطائرة اليوم الجمعة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت لتصل مطار القاهرة الدولي صباح يوم السبت 15 يونيه الجاري .