أخبار مصر | لركاب الخط الثالث.. المترو يعلق "خرائط" و"لافتات إرشادية" بالأسعار الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لركاب الخط الثالث.. المترو يعلق "خرائط" و"لافتات إرشادية" بالأسعار الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتجهيز جميع اللافتات والخرائط التي توضح المناطق المختلفة لاستخدام الخط الثالث بعد تحريك سعر التذكرة تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة من المرحله الرابعة للخط الثالث ( هارون - ألف مسكن - نادى الشمس ) .

وأوضح، أن هذه اللافتات والخرائط متواجدة بجميع محطات الخط الثالث موضح بها المناطق المختلفة للمحطات وذلك تيسيرا وتسهيلا على جميع ركاب الخط الثالث لمعرفة سعر التذكرة بفئاتها المختلفه وأيضاً أسعار الإشتراكات بفئاتها المختلفة مع ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصه بـ٥٠ قرش مع عدم المساس بأسعار إشتراكات الطلبه وذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن.

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وتابع عبدالهادي، أن وزارة النقل ممثلة في شركة مترو الأنفاق قد قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث فقط تزامنا مع افتتاح المحطات الجديده دون المساس ب الخطين الأول والثانى لتصبح مقسمه إلى ثلاثة مناطق سعر التذكرة داخل الخط الثالث لعدد ٩ محطات بقيمة ٥ جنيهات منطقه أولى، لعدد ١٦ محطه بقيمة ٧ جنيهات منطقه ثانية ، لعدد أكثر من ١٦ محطه بقيمة ١٠ جنيهات منطقه ثالثة وذلك إعتبارا من يوم السبت الموافق ١٥/٦/٢٠١٩.

وأشار إلى أن الخدمة المقدمة داخل الخط الثالث هى خدمه لا تقل أبداً عن الخدمة المقدمة بأوربا نظرا لما يتميز به من مميزات وأنه مصمم على الطراز الأوروبي وأن جميع القطارات والمحطات مكيفة الهواء وخالية من التلوث وجميعها متوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومميزة أيضاً بشاشات عرض إلكترونية توضح الوقت المستغرق لقدوم القطارات أيضاً ماكينات TVM لصرف التذاكر أليا دون التعامل مع العنصر البشري واحدة بكل محطة تعمل على إستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وإخراج باقي المبلغ وذلك لتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر .

وأكد أن مستخدمي الخط الثالث سيشعرون بالخدمة المميزة أثناء إستقلالهم قطارات الخط الثالث التى تتميز بالسرعة حيث أن زمن الرحلة من محطة العتبة حتى محطة الأهرام تستغرق ١٧ دقيقة فقط ومن محطة العتبة حتى محطة نادى الشمس ٢٥ دقيقة فقط وهو زمن إذا تم مقارنتة بأى وسيلة مواصلات أخرى قليل جدا بالإضافة إلى أن مترو الأنفاق هو الأسرع و الأءمن والأنظف والأرخص والأسهل مناشدا جميع المصريين بالحفاظ عليه لأنه ملك لنا ولأولادنا وأحفادنا.