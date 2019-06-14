أخبار مصر | الحكومة تنفي ١٣ شائعة في ١١ يوما (فيديو جراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي ١٣ شائعة في ١١ يوما (فيديو جراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو جراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 3 حتى 14 يونيو 2019‏):

ونفي المركز الاعلامي ما تداول حول تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح مستثمرين أجانب كما نفي المركز ما اثير حول فرض ضرائب جديدة على المواطنين لمواجهة أزمة السيولة ونفي ايضا ما تردد حول اقتطاع جزء من ميزانية وزارة الصحة لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد.

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وكما نفي المركز ما تداول حول تدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز نتيجة لفشل الحكومة في التصدي لها ، كما نفي ما اثير حول رفع تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى 90% ، ونفي المركز ما تداول حول منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات بالجامعات المصرية بداية من العام القادم.

ونفي المركز ما اثير حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية ، كما نفي ما تداول حول تغلق وزارة الاوقاف الآلاف من المساجد لمواجهة التطرف ونفي المركز ما تداول حول السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص.

وكما نفي بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ أمون بمزاد "صالة كريستيز" البريطانية ، مؤكدا مخاطبة اليونسكو لاسترداد الرأس ، كما نفي المركز ما تداول حول ترميم الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود مؤكدا ان الصورة المتداولة منذ ٨ سنوات.

ونفي المركز ما تداول حول حرمان أبناء محافظة شمال سيناء من شغل الوظائف الحكومية ، كما نفي ما اثير حول عدم تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات.