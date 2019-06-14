وزير الزراعة يسلّم شهادات التدريب لـ53 مبعوثًا من 32 دولة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل المركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة بختام برنامجي تحليل المشروعات والمكافحة المتكاملة للآفات وتكنولوجيا إنتاج القطن، وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتم تنفيذ البرنامجين في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي مع إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الفني بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من 1/ 4 إلى 15 / 6 / 2019، وذلك بمشاركة 53 مبعوثا يمثلون 32 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وقال أبوستيت إن مثل هذه البرامج تندرج تحت أهمية دور مصر الفعال في دعم أواصر التعاون مع الدول الصديقة في المجال الزراعي، موضحا أن برامج التدريب شملت برنامج المكافحة المتكاملة للآفات وتكنولوجيا انتاج القطن.

وأضاف الوزير أن البرنامج تضمن المحاضرات النظرية والجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت الآثار الضارة والجانبية التي تسببها المبيدات والتشريعات التي تحد من استخدام المبيدات، والتعرف على أمراض النبات التي تصيب المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة وطرق مكافحتها وكيفية إعداد نماذج لبرنامج المكافحة المتكاملة وكيفية التنبؤ بالإصابة بالأمراض.

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وأشار إلى أن الجانب النظري تضمن إلقاء الضوء على الزراعة العضوية وتصنيع الكمبوست، بالإضافة إلى تغطية كاملة للقطن المصري وإنتاجه وكل ما يخص القطن من صفات ومعاملات وتطرق أيضا لدور الارشاد الزراعي واقتصاديات المحاصيل المختلفة.

ولفت إلى أن الجانب التطبيقي تضمن عدد من الزيارات العملية للتعرف على أنشطة عدد من المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية ومعامل كليات الزراعة وبعض المزارع التابعة لمركز البحوث الزراعية كذلك زيارة هيئة تحكيم الاقطان للتعرف على وتب أصناف القطن المختلفة وطرق الفرز ومكافحة الآفات التي تصيب القطن والعديد من المزارع الخاصة المطبق بها برامج المكافح المتكاملة في محافظات (القاهرة والجيزة والفيوم والغربية والإسماعيلية والإسكندرية وكفر الشيخ والقليوبية).

وذكر الوزير أن برامج التدريب لتحليل المشروعات تضمن الجانب النظري لبرنامج تحليل المشروعات عددا من اللقاءات المختلفة مع كبار الأساتذة والباحثين في مجال دراسة جدوى المشروعات الزراعية والاقتصاد الزراعي قدمها كبار الأساتذة والباحثين من جامعة القاهرة وعين شمس ومركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث وجمعيات رجال الاعمال بالإضافة إلى اجراء عدد من جلسات النقاش والتي ادارها المتخصصون في هذا المجال .

وأوضح الوزير أن البرنامج يتضمن جلسات نقاشية لتقديم تقارير البلاد المشاركة في البرنامج في المجالات الزراعية المختلفة لتبادل الخبرات بين المتدربين والمحاضرين اما الجانب العلمي فقد تضمن زيارات ميدانية وجولات علمية تهدف إلى جمع البيانات للحالات الدراسية المختلفة في مجالات الإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي والاستزراع السمكي وجميع المشاريع الخاصة للإنتاج الزراعي شملت العديد من المحافظات على سبيل المثال ( الفيوم، دمياط، الغربية، الإسكندرية )، وزيارات اليوم الواحد في محافظتي القاهرة والجيزة).

ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الزراعة، تضمن البرنامجين عدد من الزيارات السياحية المختلفة بعدد من المحافظات وعلى رأسها محافظتي الأقصر وأسوان لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والاثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.

وزير الزراعة يسلم شهادات التدريب ل 53 مبعوثاً من 32 دولة

وزير الزراعة يسلم شهادات التدريب ل 53 مبعوثاً من 32 دولة

وزير الزراعة يسلم شهادات التدريب ل 53 مبعوثاً من 32 دولة