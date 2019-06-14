شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمي الخط الثالث.. مترو الأنفاق يضع خرائط ولافتات إرشادية بالأسعار الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتجهيز جميع اللافتات والخرائط التي توضح المناطق المختلفة لاستخدام الخط الثالث بعد تحريك سعر التذكره تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة من المرحلة الرابعة للخط الثالث (هارون- ألف مسكن- نادي الشمس).

وأوضح عبدالهادي أن هذه اللافتات والخرائط متواجدة بجميع محطات الخط الثالث موضح بها المناطق المختلفة للمحطات وذلك تيسيرا وتسهيلا على جميع ركاب الخط الثالث لمعرفة سعر التذكرة بفئاتها المختلفة، وأيضاً أسعار الاشتراكات بفئاتها المختلفة مع ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصه بـ٥٠ قرش مع عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبه وذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن.

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خرائط ولفتات إرشادية للأسعار الجديدة لمستخدمى الخط الثالث

وأضاف أن وزارة النقل ممثلة في شركة مترو الأنفاق قد قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث فقط تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة دون المساس بالخطين الأول والثانى لتصبح مقسمة إلى ثلاثة مناطق سعر التذكرة داخل الخط الثالث لعدد ٩ محطات بقيمة ٥ جنيهات منطقه أولى، لعدد ١٦ محطه بقيمة ٧ جنيهات منطقه ثانية،

لعدد أكثر من ١٦ محطه بقيمة ١٠ جنيهات منطقه ثالثة وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق ١٥/٦/٢٠١٩.

خرائط ولفتات إرشادية للأسعار الجديدة لمستخدمى الخط الثالث

وأشار إلى أن الخدمة المقدمة داخل الخط الثالث هي خدمة لا تقل أبداً عن الخدمة المقدمة بأوروبا نظرا لما يتميز به من مميزات، وأنه مصمم على الطراز الأوروبي، وأن جميع القطارات والمحطات مكيفة الهواء وخالية من التلوث وجميعها متوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومميزة أيضاً بشاشات عرض إلكترونية توضح الوقت المستغرق لقدوم القطارات أيضاً ماكينات TVM لصرف التذاكر أليا دون التعامل مع العنصر البشري واحدة بكل محطة تعمل على إستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وإخراج باقي المبلغ وذلك لتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر.

خرائط ولفتات إرشادية للأسعار الجديدة لمستخدمى الخط الثالث

وأكد المتحدث أن مستخدمي الخط الثالث سيشعرون بالخدمة المميزة أثناء استقلالهم قطارات الخط الثالث التي تتميز بالسرعة، حيث أن زمن الرحلة من محطة العتبة حتى محطة الأهرام تستغرق ١٧ دقيقة فقط ومن محطة العتبة حتى محطة نادى الشمس ٢٥ دقيقة فقط وهو زمن إذا تم مقارنتة بأى وسيلة مواصلات أخرى قليل جدا بالإضافة إلى أن مترو الأنفاق هو الأسرع والأءمن والأنظف والأرخص والأسهل، مناشدا جميع المصريين بـ«الحفاظ عليه لأنه ملك لنا ولأولادنا وأحفادنا».